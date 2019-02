Bekroonde natuurfilm Backyard Wilderness met stem van boswachter Jenny in première

Haagse Boswachter Jenny van Leeuwen is de stem van de Nederlandse versie van Backyard Wilderness. De natuurfilm over de planten en dieren die in ieders achtertuin kunnen leven. Dinsdag om 11.00 uur wordt de Nederlandse versie voor het eerst vertoond in het Omnivesrum.

“Het was reuze spannend, want ik moest er auditie voor doen om te kijken of mijn stem wel geschikt zou zijn”, vertelt Jenny op Den Haag FM. Ze vindt het een eer dat ze haar stem heeft mogen verlenen om de verteller voor de film te zijn. “Het is nogal wat, want mij werd verteld dat de stem de film moest dragen.”

Woensdagmiddag is er een speciale kinderpremière bij het Omniversum. “Dan ga ik natuurlijk ook over de rode loper”. De natuurfilm werd internationaal vijf keer bekroond bij de Giant Screen Awards en bij de prestigieuze SMASH Awards zes keer.

Backyard Wilderness draait vanaf dinsdag tot en met zondag 10 maart driemaal daags. Tickets kosten 12,50 euro en zijn te verkrijgen via de website van het Omniversum.

Luister hier naar het interview met Jenny van Leeuwen op Den Haag FM.