“Gebiedsverbod omstreden imam Fawaz Jneid verlengd”

Het gebiedsverbod in de Schilderswijk en Transvaal van de omstreden imam Fawaz Jneid is met een halfjaar verlengd. Dat meldt de Telegraaf.

De krant zegt dat Jneid volgens minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie een bedreiging voor de nationale veiligheid blijft. Ook verkondigt de streng islamitische prediker een intolerante boodschap, waarmee hij bijdraagt aan de radicalisering van jongeren die met name woonachtig zijn in de twee kwetsbare wijken.

Burgemeester Krikke drong aan op de maatregel, nadat de geestelijke in 2017 onder het mom van een boekwinkel in Transvaal een moskee had willen openen. Jneid ging meerdere malen tevergeefs in beroep. De maatregel duurt nu tot 15 augustus.