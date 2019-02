Den Haag stelt zich kandidaat voor Dag van de Stad

De gemeente wil dit jaar de Dag van de Stad organiseren. Vorige week heeft Den Haag zich officieel kandidaat gesteld om het evenement binnen te halen.

Jaarlijks wordt er eind oktober een evenement gehouden waar gemeentes, andere overheden, kennisinstellingen, marktpartijen, professionals, studenten en andere stadmakers in gesprek gaan en elkaar onderling stimuleren om gezamenlijk aan duurzame stedelijke ontwikkeling te werken. Den Haag hoop dit jaar de Dag van de Stad te mogen ontvangen in het World Forum op 28 oktober.

In een video op YouTube vertelt wethouder Boudewijn Revis van stedelijke ontwikkeling wat Den Haag als gastgemeente te bieden heeft. “We heten u graag welkom in ons prachtige conferentiecentrum midden in de internationale zone”, zegt Revis in de video. “Wij willen graag vertellen hoe wij samen met onze inwoners omgaan met verstedelijking.”

Jury

Geïnteresseerde steden hadden tot 7 februari de kans zich te melden. Naast Den Haag stelt ook Den Bosch zich kandidaat. De jury, bestaande uit burgemeester van Amersfoort(organisator 2018) Lucas Bolsius en Secretaris-Generaal van het Ministerie van BZK Maarten Schurink, maakt eind februari bekend waar de Dag van de Stad dit jaar plaatsvindt.

Foto: Daan de Ligt