OM eist zestien jaar cel voor roofmoord Ans van der Meer (85)

Meer in

Tegen een Haags stel zijn celstraffen van zestien jaar geëist wegens de uiterst gewelddadige en dodelijke roofoverval op Ans van der Meer. De 85-jarige vrouw werd op 30 juni 2017 dood gevonden in haar appartement in de Louis Davidsstraat in Loosduinen.

De officier van justitie had dinsdag ruim drie uur nodig om alle bewijzen tegen de stellig ontkennende 44-jarige Paul O. en de 35-jarige Najma Z. voor de rechtbank in Den Haag te presenteren. Een woningoverval op een gehandicapt stel een jaar eerder vond de aanklaagster echter niet overtuigend bewezen, waarvoor ze vrijspraak vroeg.

De aanklaagster verhaalde van de verbazing bij de politie toen het eerste spoor na de moord leidde naar een ogenschijnlijk normaal stel met een kind van bier jaar in Ypenburg. Beiden hebben bij de ABN gewerkt, O. als filiaaldirecteur, maar ze zaten sinds 2013 zonder werk. Ze hadden geldproblemen en hoge schulden. Van het buitgemaakte geld zouden ze op vakantie zijn gegaan.

Gevonden door vriendinnen

De 85-jarige weduwe had nog een actief leven en werd eind juni 2017 in haar flatwoning in Loosduinen dood gevonden door vriendinnen.