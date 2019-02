Tennisser Robin Haase moet zich richten op dubbeltoernooi in Rotterdam

De Haagse tennisser Robin Haase moet zijn pijlen richten op het dubbeltoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam niet overleefd. Hij verloor het openingsduel in het enkelspel van de Kazak Michail Koekoesjkin in twee sets: 6-2, 7-6.

Het was de elfde keer dat Haase deelnam aan het toernooi in Ahoy. Vorig jaar haalde hij nog de kwartfinales waarin hij verloor van Roger Federer.

De 31-jarige Haase moet zich nu dus richten op het dubbeltoernooi. Dinsdagmiddag rond 17.30 uur speelt hij met zijn dubbelpartner Matwe Middelkoop tegen de Brit Dominic Inglot en de Kroaat Franco Skugor.

Foto: Hans Willink