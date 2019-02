Toko Soeboer sleept gemeente voor de rechter: “Toekomst bedrijf staat op het spel”

Toko Soeboer staat op omvallen. Door een conflict met de gemeente staat de toekomst van het bedrijf op het spel. Dat vertelt de eigenaar aan mediapartner Omroep West.

De toko vierde onlangs het zestigjarig jubileum. Het Indonesisch eetimperium, ooit begonnen als klein eethuis in de Koningstraat, verhuisde Soeboer in de jaren ’60 naar de Brouwersgracht. Inmiddels heeft Soeboer vier vestigingen en werd eind vorig jaar ook nog eens de beroemde toko Toet aan de Beeklaan overgenomen.

Bij de verbouwing van het in 2015 overgenomen voormalige pannenkoekenhuis aan de Assemburgweg in Moerwijk gaat het mis. Het paviljoen – eigendom van de gemeente – wordt voor tonnen verbouwd. Volgens de gemeente gebeurde dat illegaal en wordt daarin gesteund door de rechter. Het pand moet worden ontruimd en de gemeente heeft recht op een dwangsom van 50.000 euro. Woensdag dient een kort geding over de zaak.

Buitenproportioneel

“Waar wij al die jaren voor hebben gewerkt, staat op het spel. Als dit niet wordt opgelost, staat ook de toekomst van alle andere vestigingen op het spel. Dit is buitenproportioneel”, zegt eigenaar Ragner Flink tegen Omroep West.

De gemeente verklaart tegenover Omroep West: “Voor elke Hagenaar gelden dezelfde regels. Je mag niet bouwen zonder bouwvergunning, zeker niet in een ecologische zone. We hebben meermaals gesprekken gevoerd met Soeboer, maar zijn daar niet uitgekomen. Uiteindelijk heeft de rechter vorig jaar de huurovereenkomst beëindigd en dat betekent dat ze het pand moeten verlaten. Daartegen stelt Soeboer nu een kort geding in. Daarvan wachten we de uitkomst af.”

Foto: Soeboer