Balgoochelaars, clowns en buikdanseressen: cliënten van de Voedselbank krijgen speciale wintervoorstelling

Een uitje naar bijvoorbeeld het theater, de film of het museum is voor gezinnen die bij de Voedselbank zitten vaak onhaalbaar. Daar wil Showbird, een online boekingsplatform voor artiesten, wat aan doen. Zij organiseerden woensdag in de City Life Church een speciale wintervoorstelling.

Van balgoochelaars, tot clowns en buikdanseressen. Voor de bezoekers was er genoeg te zien en te beleven. Bekijk het in de video hieronder.