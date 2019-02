“Den Haag derde best leefbare stad ter wereld”

Van de top twintig ’best leefbare’ steden van de wereld staat Den Haag op plek drie.

Volgens ECA International, een bedrijf dat wereldwijd expats begeleidt, staan Kopenhagen en Bern in Zwitserland bovenaan, maar nummer drie is Den Haag. Dan komen Geneve en Stavanger , gevolgd door Amsterdam. Nummer zeven is Eindhoven en nummer dertien is onze havenstad Rotterdam.

ECA vergelijkt wereldwijd 480 steden op milieuvervuiling en criminaliteit, beschikbaarheid van gezondheidszorg, files woningen en politieke spanningen. Onderzoeker Neil Ashman van ECA zegt dat Scandinavische en Nederlandse steden vooral hoog scoren op algemene leefbaarheid, goede wegen en betrouwbaar openbaar vervoer.

Foto: Bas Bogers