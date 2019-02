Gemeente wil dat Soeboer vertrekt uit pand in Moerwijk

Deze dienst dumpt je partner op Valentijnsdag met bos dode bloemen

Meer in

Op Valentijnsdag, aanstaande donderdag, biedt de website Pleurop de helpende hand bij het uitmaken van een relatie. Voor slechts een paar euro stuurt de dienst een bosje dode bloemen, een stomme brief of een vies luchtje naar je toekomstige ex-geliefde.

“Het is een uit de hand gelopen grap eigenlijk”, vertelt de Haagse ontwikkelaar van het concept Joan Beaudoin op Den Haag FM. “De link naar de bekende service die bloemen bezorgt (Fleurop, red.) naar Pleurop was snel gemaakt.” Naast de bloemen en de brief zijn dit jaar voor het eerst vieze luchtjes te koop. Voor haar de geur van visolie, voor hem die van azijn.

Pleurop geeft ook workshops hoe je een relatie kunt uitmaken. Deelnemers leren van alles over het omgaan met het dumpen van je geliefde en wat je vooral niet moet doen. Donderdagavond geeft het bedrijf in Amsterdam een Single Feest voor alle nieuwe alleenstaanden.

Luister hier naar een interview met Joan Beaudoin op Den Haag FM.