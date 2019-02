Directeur Leger des Heils Den Haag zwaait binnenkort af

Algemeen directeur Bert Sprokkereef van het Leger des Heils in Den Haag neemt per 1 maart 2019 afscheid van de organisatie. Hij draagt na zes en een half jaar als directeur zijn taken over en gaat met pensioen.

Bert Sprokkereef, sinds oktober 2012 Algemeen Directeur bij het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag, vertrekt met een dubbel gevoel. “Werk loslaten waar je passie in ligt. Dat doet wel wat met je”, vertelt hij op Den Haag FM. Bert neemt wel afscheid als directeur, maar niet van het Leger des Heils. Hij is al jaren actief lid van het Korps, het kerkgenootschap van het Leger des Heils, en zal daar ook tijdens zijn pensioen actief blijven, meldt de organisatie.

Vanaf 1 maart zal Gert-Jan Freeke, huidige Directeur Bedrijfsvoering bij het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag, een waarnemende taak vervullen in de rol van algemeen directeur.

