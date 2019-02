Haags bosbeheer herplant achtduizend bomen

Het Haagse Bos krijgt er deze week achtduizend jonge bomen en struiken bij. Staatsbosbeheer voert die werkzaamheden uit om de open plekken in het bos op te vullen en ervoor te zorgen dat de beplanting meer divers wordt.

Boswachter Jenny van Leeuwen verteld aan Den Haag FM dat er eerst voornamelijk Essen in het bos te vinden waren. “De essen waren behoorlijk ziek, aangetast door de essentaksterfte. Nu komt daar beuk, berk en zilverspar door elkaar voor in de plaats. Dat zorgt voor een heel gevarieerd bosbeeld.”

De variatie is niet alleen terug te zien in de boomsoorten, maar ook in de hoogte ervan. Naast bomen worden er ook struiken geplaatst. Hier zal een struiklaag zichtbaar worden die opbouwt naar de hoge volwassen bomen.

De bezoekers kunnen gewoon hun vaste rondje blijven lopen, omdat alles met de hand wordt gedaan worden er geen paden afgezet en is er geen sprake van geluidsoverlast.