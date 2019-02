Klimaatspijbelaars niet overtuigd door Rutte en gaan opnieuw actievoeren

De ‘klimaatspijbelaars’ gaan binnenkort weer actievoeren. Youth For Climate, de beweging die vorige week een grote klimaatmars organiseerde, stelt een goed gesprek te hebben gehad met premier Mark Rutte. Ze zijn echter nog niet tevreden.

“Daarom zullen we binnenkort weer met acties komen”, twitterde Youth For Climate dinsdagavond. Hoe de acties eruit zullen zien, is nog niet bekend. Daar voeren de scholieren nog overleg over.

Zes leden van Youth For Climate waren dinsdag ruim een uur in gesprek met Rutte en minister Eric Wiebes (Klimaat). Daarin lieten ze weten meer maatregelen tegen klimaatverandering te willen.

Pittig gesprek

Rutte spreekt van een “pittig” gesprek. De jongeren waren volgens hem “kritisch en boos”, omdat Nederland eerdere klimaatdoelen niet heeft gehaald. “Daar hebben ze natuurlijk ook gelijk in”, aldus de premier.

Premier Rutte nodigt de ‘klimaatspijbelaars’ uit voor een nieuw gesprek zodra de doorrekeningen van het conceptakkoord bekend zijn.

De jongeren zeggen te begrijpen dat het kabinet pas knopen kan doorhakken als de klimaatplannen zijn doorgerekend. “Tot dan kunnen we ons vertrouwen in de politiek op het gebied van klimaat niet terugkrijgen.”