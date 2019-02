Sushifestival Joy deze lente voor het eerst op Lange Voorhout

Op het Lange Voorhout staat tijdens het derde weekend van mei de eerste Haagse editie van Sushifestival Joy. Vorig jaar ging het festival in het Westbroekpark niet door. “Het gaat dit jaar zeker door”, vertelt organisator Raymon van Sprang op Den Haag FM.

Drie dagen lang kunnen bezoekers niet alleen sushi, maar ook andere Aziatische gerechtjes proeven. “Er is een lopende band met enorm veel sushi, maar het is een echte Aziatische voedselervaring met pokébowls tot sake.” Naast alleen eten is nog meer te doen zoals karaoke of yoga.

‘Sushi & Asian Street Food Festival Joy’ staat van 17 tot en met 19 mei op het Lange Voorhout en is gratis toegankelijk.

Luister hier naar het interview Raymon van Sprang op Den Haag FM.