ADO Den Haag presenteert nieuwe eSporter

ADO Den Haag heeft de zoektocht naar een nieuwe eSporter voltooid. Jeremy Schroth (23) gaat de clubkleuren verdedigen in de eDivisie. Zijn voorganger, Mitchel D, werd vorige maand ontslagen wegens een veroordeling voor ontucht.

ADO Den Haag heeft de afgelopen maand twee online kwalificatietoernooien en een finale-event in het Cars Jeans Stadion georganiseerd om de nieuwe e-speler te selecteren. “Uiteindelijk werden er meerdere kandidaten uitgenodigd voor een gesprek en viel de keuze op Jeremy”, laat de club weten.

Jeremy is zeer vereerd met de kans die hij krijgt. “Ik ben erg trots om voor deze mooie club te mogen spelen. Ik ging vroeger al aan de hand van mijn vader naar het Zuiderpark en heb sindsdien bijna alle wedstrijden gezien. Het is altijd alleen maar ADO Den Haag geweest bij mij en mijn familie”, aldus Jeremy. En niet onbelangrijk: “Ik speel ook al mijn hele leven FIFA. Ik ben steeds beter geworden en wil dat in de eDivisie laten zien. Ik ga er alles aan doen om er het beste van te maken.”

Foto: ADO Den Haag