Expositie ‘Bericht van Thuis’ brengt verschillende culturen uit Escamp samen

Met meer dan honderd nationaliteiten is Escamp een van de meest diverse wijken van Den Haag. In de expositie ‘Bericht van Thuis’ bracht fotograaf Henk Augustijn zeventien verschillende culturen samen.

Aan de hand van liedteksten en gedichten uit hun thuisland vertellen de bewoners van Escamp over hun cultuur. Zo ook de Mexicaanse Julieta Pelaez die zeventien jaar geleden naar Nederland is verhuisd: “Wij moeten de Nederlandse cultuur leren kennen, maar wij hebben ook nog onze eigen cultuur en die deel ik graag.”

De expositie is tot en met maandag 4 maart te zien in het Atrium in het stadhuis.