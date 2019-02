Bouwers vreugdevuren bedreigden ambtenaren

Ambtenaren van de gemeente zijn bedreigd door de bouwers van de twee grote vreugdevuren in Scheveningen, in de aanloop naar de afgelopen jaarwisseling. Ook tussen de concurrerende bouwers van de vuren in Duindorp en Scheveningen-dorp onderling zijn bedreigingen geuit, maar dat zou vanwege de onderlinge competitie wel vaker gebeuren.

Dat staat in notulen van het overleg dat burgemeester Krikke op oudjaarsdag had met de top van politie en justitie. Het document maakt deel uit van een stapel van 1.800 documenten, 700 filmpjes en 1.400 foto’s die de gemeente donderdag via zijn website heeft vrijgegeven.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet momenteel onderzoek naar de vraag hoe het met het vuur in Scheveningen afgelopen jaarwisseling zo uit de hand kon lopen.

Vonkenregen

Afgelopen jaarwisseling trok een regen van brandende stukjes en stukken hout over Scheveningen die branden veroorzaakte. Er vielen geen gewonden, maar de schade was groot.