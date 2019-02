Dossier vreugdevuren Scheveningen openbaar

Den Haag maakt donderdag alle stukken over de jaarlijkse vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp openbaar. Het gaat om alle documenten van de afgelopen dertig jaar.

Het dossier is gedeeld met de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die doet onderzoek naar de vonkenregen die met oud en nieuw over het oude dorp van Scheveningen trok. Brandende snippers veroorzaakten daar veel schade.

Den Haag bracht vorige maand afspraken met de bouwers van de vreugdevuren naar buiten. Het ging bijvoorbeeld over de hoogte en de breedte van de stapels en over veiligheidscontroles vooraf. Dat convenant gold voor de jaarwisseling van 2016 naar 2017. In de jaren erna zouden aanvullende afspraken gemaakt zijn, maar dat is door bouwers tegengesproken. De vuurstapel op het strand van Scheveningen was volgens de gemeente meters hoger dan afgesproken.

Foto: Kevin Samboe