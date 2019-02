1.800 documenten over vreugdevuren staan online

Drukte bij Haagse bloemisten op Valentijnsdag

Het is vandaag de dag van de liefde en dus stonden Hagenaren in de rij bij de bloemist voor hun valentijnsroos. ‘Het is vier keer zo druk als normaal’, aldus Nanda van der Burg van Blossom Florist. Ook Henk van Henkie’s Hoekie heeft een constante stroom van klanten. ‘Ik probeer zelf liefde door te geven door af en toe een roos te geven aan iemand die ik het gun, en altijd aan kinderen een extra bloem’.