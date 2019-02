Ex-bajesklanten aan de bak in nieuw restaurant op de Binckhorst

Restaurant Rebelz opent in volgende week haar deuren op de Binckhorst. Rebelz is bedacht om ex-gedetineerde vrouwen naar een nieuwe plek op de arbeidsmarkt te begeleiden. Het restaurant gaat vooral streetfood serveren.

Het restaurant komt in het zogenaamde Junoblok in De Binckhorst. De opening stond eigenlijk voor april 2018 gepland, maar dat bleek niet haalbaar. De officiële opening van de horecazaak wordt donderdag 21 februari verricht door wethouder Rachid Guernaoui.

“Voor ex-gedetineerde vrouwen is het vrijwel onmogelijk om een baan te vinden. Ze hebben immers geen verklaring voor goed gedrag. Dat is bijna overal noodzakelijk, bijvoorbeeld in de zorg. In de horeca minder, dus worden ze binnen een jaar klaargestoomd voor een mooie job in de Haagse horeca”, vertelde Klaasjan Krook van Rebelz eerder aan Den Haag FM.

Foto: Wendy Pronk