"Haagse crimineel Delano 'Keylow' R. gelinkt aan liquidatie"

De politie heeft aanwijzingen dat de Haagse crimineel Delano ‘Keylow’ R. samen met Greg R. uit Amsterdam een liquidatie heeft laten plegen in opdracht van een Turkse drugsbaron. Dat melden bronnen aan Het Parool. Het gaat om de moord op de Turks-Nederlandse Zeki Yumusak in de zomer van 2017 in Rotterdam-Zuid.

‘Godfather’ Greg en Delano zijn nog niet formeel als verdachten aangemerkt, maar komen wel prominent naar voren in het onderzoek. Zij zouden als moordmakelaars hebben gefungeerd. Greg R., die in de Amsterdamse onderwereld een lange staat van dienst heeft, was tot vorig jaar een soort erelid van motorclub Caloh Wagoh.

Delano R., alias Keylow, was de leider van de motorclub. Voor die tijd leidde hij jarenlang de straatbende Den Haag Crips. Caloh Wagoh ontstond twee jaar geleden toen de Crips en de motorclub Trailer Trash samen gingen.

Grof geweld

Op 21 november vorig jaar zijn Greg R. en Delano R. gearresteerd tijdens een grote politieactie waarin invallen werden gedaan in zo’n veertig panden die aan de motorclub zijn gelieerd. Ze worden beschuldigd van het lidmaatschap van een criminele organisatie die bij grof geweld betrokken was

De recherche onderzoekt nog of meer leden van Caloh Wagoh bij de liquidatie betrokken zijn geweest. De advocaten van Greg en Delano waren donderdagmorgen nog niet op de hoogte van de nieuwe verdenkingen.

Foto: still Crips, Strapped ’n strong, Joost van der Valk