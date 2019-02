Spuigasten over nieuwe wapenwet en discriminatie

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de nieuwe wapenwet en aan discriminatie in Den Haag.

Aanvragers van een wapenvergunning zal niet worden gevraagd naar persoonskenmerken als religie of politieke opvattingen. Het omstreden artikel in de nieuwe Wet wapens en munitie, over de verwerking van persoonsgegevens als ras en etnische afkomst, is ‘feitelijk overbodig’ en geeft de politie ‘geen nieuwe bevoegdheid’. Daarom is het bij nader inzien uit het wetsvoorstel geschrapt. Het Haagse Tweede Kamerlid Chris van Dam van het CDA is te gast in Spuigasten.

NIDA in de Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen over Den Haag Meldt, de plek waar mensen gevallen van discriminatie kunnen melden. Volgens de islamitische partij is Den Haag Meldt onbekend, niet onafhankelijk en heeft de voorziening onvoldoende medewerkers en kennis in huis om mensen op een goede manier te helpen. In Spuigasten gaan de Haagse politici Cemil Yilmaz van NIDA en Karen Gerbrands van de PVV met elkaar in debat.

