Waarom zijn de deuren op station Den Haag Centraal telkens kapot?

Het is een bekend ongemak waar veel mensen die station Den Haag Centraal in- of uitgaan letterlijk tegenaan lopen: kapotte schuifdeuren. In totaal zijn er 28 deuren stuk, maar wat is hiervan de oorzaak?

Mediapartner Omroep West ging op onderzoek uit en legde de kwestie voor aan Prorail. En wat blijkt: het probleem zit ‘m in een ontwerpfout van het station. “Het glas maakt de deuren te zwaar waardoor ze verzakken. Dit veroorzaakt een storing in het schuifsysteem”, legt woordvoerder Coen van Kranenburg uit.

Zowel de toegangsdeuren op de begane grond, als de deuren op de eerste verdieping richting het busplatform zijn afwisselend kapot. In totaal zijn er 28 deuren defect. Een oplossing voor dit steeds terugkerende probleem is er nog niet. “Er is veel hinder rondom de kapotte deuren, vooral tijdens de spits”, aldus Coen van Kranenburg. “Deze hinder duurt ook langer dan wij wilden.”

Handmatig geopend

Vier deuren bij de tramhalte aan de kant van de Rijnstraat staan permanent open. Twee deuren werken wel, maar piepen heel erg als deze open gaan. Een deur zit permanent dicht met een sticker “Defect” erop. Om te voorkomen dat het station tijdens de spits in een fuik veranderd maakt ProRail dus veel deuren handmatig open en dicht.

