Zangeres Maan, rapper Mula B en Dave Roelvink op nieuw festival Kingsworld

De organisatie van Kingsworld, een nieuw festival dat op Koningsdag wordt georganiseerd in het Zuiderpark, heeft de eerste namen bekendgemaakt.

Zangeres Maan, de Haagse rapformatie SFB met Frenna en oer-Hagenezen Outsiders & The Darkraver, de Haagse rapper Mula B en meidenidool Dave Roelvink zijn enkele headliners die 27 april op de planken staan. Het festival is verdeeld over drie area’s: de mainstage, het Oranjepodium met volkszangers en de Discoboot.

“Den Haag heeft natuurlijk een enorme jarenlange reputatie op het gebied van de “nach” van tevoren. Maar met Kingsworld wordt Den Haag op Koningsdag ook een stad om te blijven”, aldus de organisatie.