ADO pakt drie belangrijke punten tegen PEC Zwolle

ADO Den Haag heeft de thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen PEC Zwolle met 1-0 gewonnen. In het Cars Jeans Stadion maakte rechtsback Giovanni Troupée vrijdagavond het enige doelpunt.

Met John Goossens in de basis speelde ADO in de eerste helft erg behoudend. Stanley Elbers (oud-ADO) kreeg in de openingsfase de grootste kans van de wedstrijd, maar het was de thuisploeg die op slag van rust de openingstreffer maakte. Op aangeven van Lex Immers schoot Troupée op weergaloze wijze de 1-0 binnen.

In de tweede helft drong Zwolle aan op de gelijkmaker, maar tot grote kansen kwamen de bezoekers niet. Na de rode kaart voor Younes Namli werd het er voor de ploeg van trainer Jaap Stam niet makkelijker op. Uiteindelijk hield ADO dus vrij eenvoudig stand en is het de eerste ploeg die PEC Zwolle na de winterstop verslaat.

Klimmen op de ranglijst

Door de overwinning klimt ADO Den Haag naar plek negen in de Eredivisie. Na 22 wedstrijden heeft de ploeg 27 punten. Volgende week komt Ajax op bezoek.