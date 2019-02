Beveiliging Tweede Kamer aangescherpt

Dubbelexpositie van jarige fotograaf Erwin Olaf in Haagse musea

Het gebouw van de Tweede Kamer wordt nog strenger beveiligd. Vanaf april moeten bezoekers zich bij binnenkomst legitimeren en hun naam en adres opgeven, bevestigt de Kamer na berichtgeving door BNR.

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat de beveiligers altijd precies weten wie er in het gebouw zijn. Nu is dat nog niet zo. Beveiligers controleren de jassen en tassen van bezoekers, maar die kunnen vervolgens de centrale hal inwandelen en een plaatsje zoeken op de publieke tribune zonder een paspoort of ander identiteitsdocument te laten zien.

De aanscherping van de regels lijkt ingegeven door de incidenten van de afgelopen tijd, waaronder een mislukte verhanging vanaf de tribune in de plenaire vergaderzaal.

Foto: Pim Markering