Dag van de Betaalde Liefde: “Neem een bloemetje mee voor een prostituee”

Het is vrijdag de Dag van de Betaalde Liefde, een dag die in het leven is geroepen door belangenorganisatie PROUD om het stigma rond sekswerkers te doorbreken. “Dit de uitgelezen kans om de dames, heren en transgenders in de industrie eens in het zonnetje te zetten”, vertelt raamexploitant Tjakko van Casa Viola.

Tjakko verhuurt ramen in zowel de Doublestraat als de Geleenstraat en benadrukt dat hij geen pooier is. “Een pooier is iemand die sekswerkers geld afhandig maakt of mensen de prostitutie in dwingt. Ik verhuur ramen aan zelfstandige ondernemers die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.” Volgens Tjakko hebben zowel de exploitant als de sekswerker een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig om in deze industrie te werken. “Als ik achter het stuur wordt gepakt met drie biertjes op, ben ik mijn baan kwijt.”

De bedrijfsleider van Casa Viola nodigt heel Den haag uit om de Dag van de Betaalde Liefde te vieren bij ‘zijn’ meiden. “En neem een bloemetje voor ze mee ofzo.”

Luister hier naar het interview met Tjakko op Den Haag FM.