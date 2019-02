Den Haag investeert 2,3 miljoen in strijd tegen eenzaamheid

De gemeente investeert de komende jaren ruim 2,3 miljoen euro in de strijd tegen eenzaamheid. Met een actieplan Eenzaamheid ‘Met z’n allen niet alleen’ en een grootschalige campagne wil zorgwethouder Kavita Parbhudayal het percentage Hagenaars dat zich eenzaam voelt omlaag brengen.

“Meer dan vijftig procent van de Hagenaars voelt zich in meer of mindere mate eenzaam, dat vind ik onacceptabel”, zegt de wethouder. “Dat is de reden dat we dit actieplan hebben ontwikkeld en de komende jaren 2,3 miljoen euro extra gaan investeren in onze strijd tegen eenzaamheid. Mijn belangrijkste beweegreden is dat iedereen in Den Haag de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.”

Profiel per wijk

“Er moest allereerst meer inzicht komen in de aard van eenzaamheid”, zegt Parbhudayal. “Uit onze analyse is bijvoorbeeld gekomen dat eenzaamheid in Den Haag in alle lagen van de bevolking en in alle leeftijdscategorieën speelt. Dit betekent dat je je beleid daarop moet aanpassen. Jongeren hebben een andere aanpak nodig dan ouderen.”

Door wijkprofielen te analyseren en oorzaken van eenzaamheid te identificeren, zijn er 21 Haagse persona’s gecreëerd. Dit zijn profielen van mensen die representatief zijn voor de verschillende groepen kwetsbare burgers in de betreffende stadsdelen en wijken. Aan de hand van deze Haagse persona’s ontwikkelt Den Haag een gerichte effectieve aanpak per wijk.

Het Haagse actieplan ‘Met z’n allen niet alleen’ bestaat uit drie actielijnen:

1. Beter herkennen van eenzaamheid in de Haagse wijken: Met inzicht in aard, omvang en oorzaken van eenzaamheid ontwikkelen we een effectieve aanpak op wijkniveau.

2. Versterken van de aandacht van Hagenaars voor elkaar: Met een stedelijke en wijkgerichte bewustwordings-campagne stimuleren we Hagenaars in actie te komen voor eenzame inwoners. Professionals, vrijwilligers en uiteindelijk alle Hagenaars signaleren eenzaamheid en maken dit bespreekbaar. Eenzame burgers durven zelf om hulp te vragen.

3. Effectief en integraal ondersteunen van eenzame Hagenaars: Samen met de stad zetten we gerichte instrumenten in waarmee we eenzaamheid effectief terugdringen