Dubbelexpositie van jarige fotograaf Erwin Olaf in Haagse musea

Het Gemeentemuseum en het Fotomuseum in Den Haag pakken uit met een dubbeltentoonstelling van een van de beroemdste fotografen van Nederland: Erwin Olaf. Deze zomer viert hij zijn zestigste verjaardag en dat is een mooi excuus om niet alleen oud, maar ook nieuw werk te laten zien.

In het Fotomuseum kan de bezoeker ontdekken hoe Olaf de ontwikkeling doormaakte tot de sterartiest van nu, wiens latere werk tegelijk in het Gemeentemuseum te bewonderen is. In het Gemeentemuseum is bijna overwegend werk uit deze eeuw te zien. Olaf besloot er echter ook een klein aantal foto’s te tonen die hij in opdracht maakte: de spraakmakende recente platen van koning Willem-Alexander en zijn gezin.

“Ik ben trots op het koningshuis, omdat het een verbindend element is, binnen een af en toe zeer verdeelde democratie”, aldus de fotograaf. Een sessie in het Paleis op de Dam had “iets magisch”. Het overkomt je maar een paar keer in je carrière als fotograaf dat alles op zijn plek lijkt te vallen: de techniek, het licht, het poseren, de composities, maar ook de sfeer.”

Foto: Sebastiaan ter Burg Wikipedia