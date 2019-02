Haagse Luminize introduceert nieuwe single en bassist

De Haagse meidenband Luminize introduceert vrijdag de nieuwe single ‘Innocent’ en nieuwe bassiste Renée Overbeeke op Den Haag FM. “Ik kende Luminize al een tijdje van toen in eens inviel, maar als het klikt dan klikt het”, vertelt Renée op Den Haag FM.

Renée is de opvolger van Tea, die nam onlangs afscheid van de oorspronkelijk Kroatische band. “We missen Kroatië allemaal wel, maar voor Tea was de heimwee zo groot dat ze besloot terug te verhuizen en de band te verlaten”, vertelt gitariste Matilda. De deelname van de band aan The Voice of Holland was de laatste bijdrage van Tea voor Luminize.

De band was te zien in het negende seizoen van de RTL-talentenjacht. Vrijdag 25 januari viel echter het doek voor de rockers. “Het is jammer, maar we zijn enorm blij dit mee te hebben gemaakt en zoveel nieuwe mensen te hebben ontmoet”, aldus de gitariste.

Innocent

De muziek van de nieuwe single ‘Innocent’ bestond al jaren, maar tijdens het opnameproces met nieuwe bassiste Renée is het nummer veranderd. “We spelen het nummer al een tijdje, ook in akoestische setting, maar dit is de versie die het nummer verdient,” vertelt zangeres Marcela.

