Ivar Lingen te gast in Mediamix op Den Haag FM

In het programma Mediamix op Den Haag FM is zondagavond radiopresentator en journalist Ivar Lingen te gast.

Ivar is niet onbekend bij Den Haag FM. Iedere zaterdag is hij te horen in het programma Spuigasten. De nog jonge journalist heeft al heel wat activiteiten op zijn naam staan. Van midden in de nacht radio maken en file lezen bij de ANWB, tot aan verslag geven voor Omroep West en het voorbereiden van het programma Kamerbreed. Ivar Lingen staat bekend om twee specialisaties: zijn hart verloor hij namelijk aan zowel het radio maken als de politieke journalistiek.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.