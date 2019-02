Kessler Stichting blij met donaties voor dak- en thuisloze vrouwen

De inzameling voor de een goodiebag voor 100 dak- en thuisloze vrouwen in Den Haag loopt voorspoedig. “Het is fantastisch hoe massaal er wordt gereageerd op onze oproep”, vertelt medewerker van de Kessler Stichting Lenie Alkema op Den Haag FM. ‘Er is al meer dan 600 kilo spullen opgehaald’.

De Kessler Stichting organiseer vrijdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, een verwendag om dak- en thuisloze vrouwen in Den Haag in de watten te leggen. “Deze vrouwen zorgen vaak voor anderen en cijferen zichzelf daarom helemaal weg.” Zo’n 100 dames uit deze doelgroep krijgen een knipbeurt, manicure, pedicure en ze kunnen nieuwe kleding uitzoeken.

Ter afsluiting krijgen de vrouwen een goodiebag mee. “Die gaat goed gevuld worden, maar we kunnen nog wat handdoeken, shampoo en bodylotion gebruiken.”

