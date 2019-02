Koekamp, Plaats en Kraayenstein op de schop

De gemeenteraad heeft donderdag tijdens de raadsvergadering ingestemd met de plannen voor herinrichting van drie gebieden: De Koekamp, de Plaats en Kraayenstein.

De Koekamp wordt groener, veiliger en mooier, met meer dan drieduizen vierkante meter extra groen. Staatsbosbeheer gaat het afgesloten terrein overdag openstellen voor publiek. “Wie straks station Den Haag Centraal uitloopt richting het Malieveld, komt terecht in een groene oase”, reageert wethouder Richard de Mos. “Daarmee zorgen we voor een prettig verblijf voor iedereen en een betere eerste kennismaking met ons mooie Den Haag voor al die bezoekers.”

Plaats krijgt allure terug

De Plaats, tegenover de Hofvijver, krijgt haar allure terug. Het plein krijgt licht natuursteen en de trappen en stenen bollen bij het standbeeld verdwijnen. Het doorgaand verkeer wordt op de Kneuterdijk richting het Korte Voorhout gestuurd. De ruimte die hierdoor ontstaat, wordt een wandelgebied en loopt verder door als een punt richting de Hofvijver. De auto, fiets en tram zijn te gast.

Ook komt er een opknapbeurt voor de straten Karperdaal en Steurdaal in Kraayenstein in Loosduinen. Sinds begin 2017 is er samen met bewoners hard gewerkt aan een ontwerp voor Kraayenstein. Ook is er rekening gehouden met de wensen uit de petitie van augustus vorig jaar.

Foto: Bureau B + B Stedebouw en Landschapsarchitectuur