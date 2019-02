Kunstlicht: West Den Haag van start in Amerikaanse ambassade en expositie Ger Bruens

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00-12.00 uur aandacht aan onder meer de start van presentatie-instelling West Den Haag in de voormalige Amerikaanse ambassade (foto), en aan de expositie ‘XL Enso’ van Ger Bruens in de nieuwe galerie Anna@KV2.

De voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout is omgetoverd tot een platform voor culturele exposities en evenementen. Kunstinstelling West Den Haag heeft er tijdelijk haar intrek genomen. West Den Haag gaat er dit weekeinde van start met een viertal exposities van kunstenaars van wie niet eerder werk in Nederland te zien is geweest. Kunstlicht neemt alvast een kijkje.

De kracht van imperfectie en onvolmaaktheid. Japonisme, Enso’s en minimalisme op XL-formaat. De gloednieuwe pop-up galerie Anna@KV2 aan de Korte Vijverberg in Den Haag toont tot begin maart werken van kunstenaar, ontwerper en schrijver Ger Bruens. Hij herinterpreteert – even eigenzinnig als eigentijds – cirkels en traditionele minimalistische Japanse kalligrafie. Een zoektocht via ‘Zen en de kunst van het motoronderhoud’ naar contrasten in vorm en kleur. Kunstlicht zoekt mee.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander en de agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Gevel aan het Korte Voorhout vlak na oplevering (1959) / Jan Versnel/MAI, Amsterdam