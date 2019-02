Oppositiepartijen kritisch over burgemeester Pauline Krikke

Oppositiepartijen Christenunie/SGP en de Haagse Stadspartij in de gemeenteraad zijn verbijsterd over grote delen van het dossier over de vreugdevuren.

Het hele dossier over de vreugdevuren van de afgelopen dertig jaar is donderdag op de website van de gemeente gepubliceerd. “Ik vind het heel erg om te moeten constateren dat de burgemeester in een driehoeksvergadering A zegt, en in de raadsvergadering B”, vertelt fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP Pieter Grinwis op Den Haag FM.

Voor fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij uit ook ontevreden. “Het vertrouwen in de burgemeester wordt er niet beter op”, vertelt hij op Den Haag FM. “Dat ze heel wat uit te leggen heeft, staat als een paal boven water.”

Foto: Kevin Samboe

Luister hier naar het interview met Pieter Grinwis op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Joris Wijsmuller op Den Haag FM.