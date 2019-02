Puin gasexplosie Jan van der Heijdenstraat doorzocht op persoonlijke spullen

In een overdekte, beveiligde loods wordt maandag gestart met het sorteren van puin en restanten van de inboedels van de drie woningen die eind januari bij de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat zijn verwoest. “We doen dit vooral in de hoop alsnog spullen te vinden die voor de gedupeerde bewoners een emotionele waarde hebben”, zegt burgemeester Pauline Krikke.

In totaal gaat het om elf containers met puin en inboedel-restanten. Specialisten gaan deze containers vanaf maandag nauwgezet uitpluizen. Bouwmaterialen worden daarbij gescheiden van overgebleven huisraad en persoonlijke eigendommen. “Een fotolijstje, de knuffel van een kind, misschien een oud theelepeltje: we kennen allemaal dat gevoel van spullen die ons om welke reden dan ook dierbaar zijn”, zegt Pauline Krikke. “Daarom willen we als gemeente alles in het werk stellen om die terug te vinden voor de bewoners van de verwoeste woningen.”

Een beveiligingsbedrijf ziet tijdens de sortering, die naar schatting een week duurt, toezien op een goed verloop van de werkzaamheden. Als alles gesorteerd is, worden bewoners uitgenodigd om hun eigendommen op te halen.

Weggeblazen

Op zondagmiddag 27 januari werd de gevel van een portiekflat aan de Jan van der Heijdenstraat door een explosie weggeblazen. Negen mensen raakten gewond, tientallen omwonenden konden tijdelijk niet terug naar hun woning.