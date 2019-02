Splinters tv-programma neemt je mee achter gesloten deuren in de politiek

Het tv-programma ‘Splinter in de politiek’ van de Haagse student politicologie Splinter Chabot wordt vanavond voor het eerst uitgezonden op NPO3. In zes afleveringen maakt de 22-jarige Splinter de kijker wegwijs door de Haagse jungle. “Die voorliefde voor politiek is van huis uit deels opgelegd”, vertelt Splinter Chabot op Den Haag FM.

In de serie laat Splinter de mens achter de politicus zien. De eerste aflevering gaat over of je jezelf kunt zijn in de politiek. Splinter gaat dan kranten lezen in het café met Mark Rutte. “Dat doet hij graag op zaterdag op de Grote Markt onder het genot van yoghurt, fruit en een kop koffie. Het is fantastisch dat zoiets kan in Nederland.”

De eerste aflevering van ‘Splinter in de Politiek’ genaamd ‘Imago’ komt vrijdag om 21.15 uur bij de AVROTROS op NPO 3. De serie loopt wekelijks tot en met vrijdag 22 maart.

Foto: Elvin Boer

Luister hier naar het interview met Splinter Chabot op Den Haag FM.