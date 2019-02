STRAATVRAAG: Betaalt de Hagenees voor seks!?

Vrijdag was het de dag van de betaalde liefde. Deze dag is door belangenorganisatie PROUD in het leven geroepen om het taboe rond prostitutie te doorbreken. In de straatvraag van deze week gingen we op pad om uit te zoeken hoe Den Haag denkt over de dames van lichte zeden.