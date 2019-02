Facebookpagina die Haagse acteur doodverklaarde inmiddels uit de lucht

De Facebookpagina die de Haagse acteur Gert-Jan van den Ende, beter bekend als Bobbie uit de kinderserie Ernst, Bobbie en de Rest, doodverklaarde is inmiddels uit de lucht.

Vrijdagavond was op de Facebookpagina ‘Fox Kids and Jetix’ enige tijd te lezen dat ‘Bobbie’ was overleden aan een hartstilstand. Op de pagina stonden de tekst “Rust zacht soepkip :-(” en een foto van de acteur. Zaterdagochtend reageerde Van den Ende via de officiële Facebookpagina van Ernst, Bobbie en de Rest door te stellen dat hij “Springlevend” was. “Iemand heeft een erg vervelende, stomme grap uitgehaald.”

In de loop van de zaterdag verscheen op de pagina van Fox Kids and Jetix het bericht dat de redacteur die het bericht had geschreven een stomme grap had uitgehaald en meteen was ontslagen. Zaterdagavond was de hele pagina offline gehaald.