Haags CDA-Kamerlid Chris van Dam wil klip en klare taal van burgemeester Krikke

Haags Tweede Kamerlid Chris van Dam van het CDA vindt dat burgemeester Pauline Krikke “klip en klare taal moet spreken over wat fout is gegaan” bij de vreugdevuren op Scheveningen. Op Scheveningen regende het vuurvonken in de Nieuwjaarsnacht 2018-2019. Met een westenwind werden vonken en asdeeltjes naar Scheveningen geblazen. Aan veel huizen, auto’s en fietsen is flinke schade ontstaan.

Van Dam was zaterdagochtend te gast in het radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM. “Ik ben twaalf jaar ME’er in deze stad geweest, ik ben negentien jaar officier van justitie geweest – ik heb ook regelmatig in de Driehoek gezeten. Ik vind dit probleem niet zo liggen bij die vuurbulten. Dat is een soort eeuwige rivaliteit die in de stad is geweest. Vroeger was het in de hele stad, nu alleen op het strand. Dat is een beheersingsprobleem.”

Het Haagse CDA-Kamerlid maakt zich zorgen over burgemeester Krikke. “Als in de krant staat dat de burgemeester heeft gelogen – dat is wat Pieter Grinwis zegt – dat kán niet. Burgemeesters kunnen niet liegen. Daar maak ik me echt veel zorgen over.” Van Dam zei in de uitzending niet te kunnen beoordelen of Krikke daadwerkelijk heeft gelogen. Krikke heeft volgens de Haagse fractievoorzitter Pieter Grinwis van ChristenUnie-SGP ontkend eerst een eigen onderzoek te willen doen. “In gewoon Nederlands noemen we dat jokkebrokken”, zei Grinwis donderdag tegen Omroep West.

Van Dam: “Ik denk dat burgemeester Krikke een enorm populaire burgemeester in de stad is. Ze is stukken meer benaderbaar dan de vorige burgemeester. Dat doet ze heel goed. Alleen, als ik alle stukken en tweets lees, dan denk ik dat ze zich wat meer moet laten adviseren door haar adviseurs, wat minder door haar voorlichter en dat ze klip en klare taal moet spreken over wat fout is gegaan.”