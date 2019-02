Voormalige Amerikaanse ambassade opent deuren voor publiek

Cultuurwethouder Robert van Asten en minister Ingrid van Engelshoven, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hebben zaterdagavond de feestelijke opening van de voormalige Amerikaanse ambassade verricht. Totdat het pand aan de Lange Voorhout is verkocht, verzorgt WEST, een nationale instelling voor beeldende kunst, wisselende exposities in de voormalige ambassade.

“De voormalige Amerikaanse ambassade staat midden in het Museumkwartier, hét centrum van kunst en cultuur in Den Haag”, zegt Van Asten. “We willen in Den Haag een gevarieerd aanbod van gevestigde en vernieuwende kunst voor een divers publiek. De openstelling van de voormalige Amerikaanse ambassade draagt hier aan bij.”

Naast tentoonstellingen organiseert WEST elke zondag een rondleiding door de ambassade. Deze gaat onder meer langs de bijzondere bibliotheek, het auditorium, de conference room en de ambassadeurskamer. Meer informatie is te vinden op de website.

Eschermuseum

Op dit moment is de gemeente met marktpartijen in gesprek om het Eschermuseum te realiseren in de voormalige Amerikaanse ambassade. In maart wordt er meer duidelijk over de eventuele vervolgstappen. Als de verschillende partijen niet aan de eisen van de gemeente voldoen gaat het gebouw in de openbare verkoop.