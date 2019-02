WINACTIE: Gratis naar Blackbird op zaterdag 23 februari in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Blackbird op zaterdag 23 februari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Rauwe, vintage gitaarsounds en filmische western strijkers worden gecombineerd met een stem waarin folk en soul doorklinken, en die in de verte doet denken aan Nancy Sinatra. Blackbird schrijft liedjes die gaan over het vieren van het leven, keuzestress, de zoektocht naar geluk en vrijheid en hoe we daar soms in verdwalen. Achter het pseudoniem Blackbird verschuilt zich zangeres Merel Koman. Ze studeerde jazz en pop in Utrecht en reisde daarna door naar Amsterdam om zich daar onder te dompelen in de muziekscene. De muzikant met haar krachtige, zuivere stem bleef ook buiten de hoofdstad niet onopgemerkt en speelde onder andere op festivals als Pinkpop en Tuckerville.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor Blackbird op zaterdag 23 februari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaar van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.