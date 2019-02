Man mishandeld met kettingslot in Escamp

Een man is zondagmiddag per ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanaf de Ambachtsgaarde in Escamp.

De man zou zijn mishandeld, meldt calamiteitensite Regio15. Er is minimaal een persoon aangehouden door de politie.

Agenten vonden een kettingslot waarmee de man zou zijn geslagen. De politie heeft het slot meegenomen naar het bureau voor onderzoek.