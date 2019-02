Chaka Khan en Lizzo in De Nieuwe Van Nierop

Trouwstoet veroorzaakt overlast in Bezuidenhout en ontvangt meerdere bekeuringen

De politie heeft zaterdag meerdere bekeuringen uitgedeeld aan deelnemers van een trouwstoet in Bezuidenhout.

Vooral de bruidegom was de sigaar. Hij kreeg verschillende boetes voor overtredingen in zijn witte Lamborghini. “Bellen, onnodig geluid veroorzaken, rood licht negeren, niet de rijbaan gebruiken, geen richting aangeven. Dat zijn de overtredingen die wij gehoord hebben, maar er zijn waarschijnlijk veel meer bekeuringen geschreven”, zegt een van de wijkagenten.

De trouwstoet werd op zowel de Schenkkade als op de Hofzichtlaan in Den Haag aan de kant gezet, maar uiteindelijk is er niemand aangehouden. Wel is de bruiloft waarschijnlijk duurder uitgevallen dan werd verwacht.