Beruchte ex-crimineel Nico van Empel in Thailand overleden

Nico van Empel is in de nacht van zondag op maandag in Thailand zijn overleden. Dat melden verschillende media. Van Empel was een Haagse ex-crimineel die een aantal jaren geleden met zijn gezin naar Thailand verhuisde. Hij is 68 jaar oud geworden.

Van Empel nam in 2011 in het geheim een gesprek op met seriemoordenaar Koos H. voor het SBS-programma van Peter R. de Vries. In dat gesprek vertelde H. gruwelijke details over de drie kindermoorden waar hij voor was veroordeeld.

In het boek ‘Haagse Penoze’ beschrijft misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink het levensverhaal van Van Empel. Daarin is te lezen dat Van Empel opgroeide in de Haagse onderwerld en met zijn BV Whosa (We Hebben Overal Schijt Aan) hulp aan oplichters en moordenaars verleende.

Tot halverwege januari hield Van Empel een misdaadblog bij vanuit Thailand.

Foto: Nico van Empel (Facebook)