De eerste kookschool en de geschiedenis van de straatklok in nieuwe Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een verhaal over de Haagse chef-kok Iwan Kriens (1871-1957). Hij was al kok zijn tijd ver vooruit en nu is er een biografie over hem verschenen.

“Hij was de eerste kok die met gezonde voeding bezig was”, zegt hoofdredacteur Tanya van der Spek op Den Haag FM. “Hij is ook nog eens de oprichter van de eerste professionele kookschool in Engeland.”

Verder in Straatnieuws een verhaal over de geschiedenis van de straatklokken. “Vroeger werd elke kerkklok op een andere tijd ingesteld”, vertelt Tanya. “Zodat de duivel in de war zou raken. Een fascinerende geschiedenis.”

Luister hier naar het interview met Tanya van der Spek op Den Haag FM.