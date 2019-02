Taxichauffeurs rijden dinsdag in slakkengang naar Malieveld voor protest tegen Uber

Geen opzet bij explosie Jan van der Heijdenstraat

De politie houdt er sterk rekening mee dat een gaslek de oorzaak van de explosie aan de Jan van der Heijdenstraat is geweest. Na onderzoek door het Team Grootschalig Opsporing (TGO) zijn er geen aanwijzingen gevonden voor het opzettelijk veroorzaken van de explosie op zondag 27 januari. Dat meldt de politie maandagmiddag.

Forensische en tactische rechercheurs hebben de afgelopen weken in en rondom de woningen waar de explosie plaatsvond uitgebreid onderzoek gedaan. Er is met een groot aantal mensen gesproken om een beeld te vormen van wat zich allemaal heeft plaats gevonden. Daarnaast zijn bij het onderzoek een aantal experts betrokken. De politie zegt dat vermoedelijk een gaslek de oorzaak is geweest van de explosie. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

Weggeblazen

Op zondagmiddag 27 januari werd de gevel van een portiekflat aan de Jan van der Heijdenstraat door een explosie weggeblazen. Negen mensen raakten gewond, tientallen omwonenden konden tijdelijk niet terug naar hun woning.

Foto: Michiel Steenwinkel