Haagse goochelaar Robin Matrix grijpt naast finale Holland’s Got Talent

De Haagse goochelaar Robin Matrix is in de halve finale van televisieprogramma Holland’s Got Talent gestrand. “De jury had, net als ik eigenlijk, meer van me verwacht”, vertelt Robin op Den Haag FM.

Voor de halve finale is Robin speciaal naar Las Vegas gevlogen om een truc te kopen. In de uitzending van afgelopen zaterdag was toe zien hoe Robin een door Paul de Leeuw gesigneerd kaart op een vliegende drone wist te spiesen. “Het was echt een moeilijke truc. Alleen vliegen met een drone is al lastig.”

Ondanks het feit dat de truc hem niet tot de finale heeft gebracht, wil de goochelaar de kaart- en dronetruc verbeteren. “Ik moet er wat kilometers mee maken.”

Een volgende deelname aan het RTL4-programma sluit Robin niet uit. “Misschien doe ik volgend jaar weer mee, en dan bereid ik me zo goed voor dat ik in iedere geval de finale haal.”

Luister hier naar het interview met Robin Matrix op Den Haag FM.