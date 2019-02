Orlando Boldewijn verdwijnt en overlijdt een jaar geleden

Het is een jaar na het overlijden van Orlando Boldewijn nog steeds niet duidelijk hoe hij overleed. De zeventienjarige jongen werd een week na zijn afspraakje dood gevonden in het water van de Blauwe Loper in Ypenburg. Misdaadverslaggever Martijn Mastenbroek heeft de zaak vanaf het begin gevolgd en vat het afgelopen jaar samen.

Orlando Boldewijn uit Rotterdam komt zondagavond 18 februari 2018 via datingapp Grindr in contact met een 27-jarige Hagenaar. De twee mannen spreken af op een vissersbootje van de Hagenaar en hebben daar uren doorgebracht. Daarna zou Orlando weer richting huis zijn vertrokken. “Telefoongesprekken en beelden ondersteunen dat”, aldus Mastenbroek.

Door een onbekende reden keert Orlando toch terug naar de plek van zijn date. “Misschien had hij geen geld voor de terugreis, of miste hij de laatste bus bijvoorbeeld.” Een getuige zou bevestigen dat Orlando op zoek was naar de boot waar hij uren daarvoor zijn date met de 27-jarige Hagenaar had. “En dat is waar het spoor eindigt.” Een week later, op 26 februari, wordt het lichaam van Orlando na een anonieme tip gevonden in het water van de Blauwe Loper.

Wisselende verklaring

De Hagenaar verklaart eerst Orlando te hebben afgezet en daarna niet meer gezien te hebben. Vorige zomer werd hij aangehouden en kwam hij met een ander verhaal. “De verdachte sliep de nacht van Orlando’s vermissing op het vissersbootje. Hij werd wakker en hoorde en zag Orlando in het water, maar hij deed niks”, vertelt Mastenbroek.

Het Openbaar Ministerie (OM) vraagt zich af waarom de Hagenaar niet handelde. Er is een aanklacht van mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en nalaten om hulp te verlenen tegen hem ingediend. Wanneer de rechtszaak tegen de verdachte dient is niet bekend.

