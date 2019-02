Talkshow Spuigasten over vreugdevuren en Provinciale Statenverkiezingen

Op dinsdag 19 februari is de eerste editie van de Haagse politieke talkshow Spuigasten in de centrale bibliotheek aan het Spui. Talkshow Spuigasten (voorheen De Slag om het IJspaleis) is een samenwerking tussen stichting Debatmeester en AD Haagsche Courant. De presentatie is in handen van de journalisten Julia Broos (AD Haagsche Courant) en Ivar Lingen (Debatmeester).

Burgemeester Krikke heeft de veelbesproken documentatie rondom de vreugdevuren vrijgegeven. De Haagse fractievoorzitters Daniëlle Koster (CDA) en Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) zijn te gast. Is de positie van Krikke nog houdbaar? Politiek commentator Frits Wester (RTL Nieuws) geeft zijn deskundig oordeel over de situatie in Den Haag.

Over een maand, op 20 maart, zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat merk je als Hagenaar nog van de provincie Zuid-Holland? Waarom moeten we naar de stembus? De Haagse kandidaat-Statenleden Willem Minderhout (PvdA) en Michel Rogier (CDA) proberen het publiek te overtuigen dat de provincie er wel degelijk toe doet.

Politici kunnen meer dan alleen vergaderen. Alleen blijven hun talenten vaak onzichtbaar voor het publiek. Zo is Elias van Hees (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) niet alleen woordvoerder van de grootste partij in Den Haag, maar ook een begenadigd zanger! Verder zijn columnist Marcel Verreck en de huisband Food Fridge Money Box van de partij.

De talkshow is van 18.00 tot 19.00 uur in de centrale bibliotheek aan het Spui. Toegang (inclusief drankjes) is gratis. Spuigasten is ook live te zien via Den Haag TV.