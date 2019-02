Haagse goochelaar Robin Matrix grijpt naast finale Holland’s Got Talent

Twee gewonden bij brand in Schoolstraat

In de nacht van zondag op maandag zijn twee gewonden gevallen bij een woningbrand in de Schoolstraat. Een persoon van de gewonden heeft brandwonden opgelopen, de andere ter controle naar het ziekenhuis gebracht, vanwege ingeademde rook. Dat meldt de brandweer via Twitter

Bewoners van zeven omliggende woningen werden kort uit hun huizen gehaald zodat de brandweer binnen kon controleren op koolmonoxide. De getroffen woning lijkt volledig te zijn verwoest door de brand.

Den Haag, Schoolstraat – Brand in woning onder controle. 1 persoon met brandwonden vervoerd naar het ziekenhuis. De ontruimde woningen worden gecontroleerd op koolmonoxide. Salvage komt ter ondersteuning bij de schadeafhandeling. — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) 18 februari 2019

De gemeente Den Haag gaat de bewoners helpen met het vinden van tijdelijk onderdak. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.